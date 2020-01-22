Генеральный директор государственной компании "Укрпочта" Игорь Смелянский признался, что в декабре получил зарплату более 1 миллиона гривен. Об этом он сообщил в комментарии журналистам, передает ukranews.com.

"За декабрь месяц я получил со всеми премиями, отпускными, надбавками и другим 1 024 000 гривен", - сказал Смилянский.

Также, он сказал, что премии за декабрь не было, потому что премии выплачиваются по результату квартала и итогу года. Есть надбавки за доступ к государственной тайне и отпускные. Смелянский отметил, что из этой суммы заплатил все необходимые налоги.

На вопрос, считает ли он справедливой такую ​​зарплату, учитывая состояние отделений "Укрпочты" в регионах, он считает, что вопрос - неуместен.

"Смотрите, если уничтожать компанию 20 лет, а затем спросить у меня, чтобы я изменил все за год, то так не может быть. Только на услугах по доставке пенсии, мы потеряли 1 млрд гривен. Во-вторых, средняя заработная плата рядового персонала за три года, которые я работаю, изменилась вдвое. Когда я пришел - это где-то было 3000, сейчас это 6000 гривен", - отметил он.

Также Смелянский подчеркнул, что к нему никто не обращался после поручения президента Владимира Зеленского премьер-министру Алексею Гончарук пересмотреть уровень зарплат чиновников.

"Все зарплаты определяются согласно постановлению правительства, согласно контракту, который есть. Поэтому здесь никаких тайн нет", - сказал он.

Добавим, что зарплата президента за 2019 год составила 209 тыс. гривен. С июня ему ежемесячно начисляли фиксированную сумму - 28 тыс. гривен, которая состояла исключительно из должностного оклада и не включала надбавок, премий или других составляющих. Таким образом, зарплаты Смелянского в декабре хватит, чтобы оплатить 3 года работы главы государства.

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