Масштабна афера експосадовців. Правоохоронці підписали підозри шістьом колишнім чиновникам - за розкрадання з бюджету понад п'ятдесяти мільйонів гривень. Серед них колишній представник президента в Криму, ексуповноважений у справах Європейського суду з прав людини Борис Бабин, колишній перший заступник міністра юстиції Наталія Бернадська.

За даними журналістів, підозру підготували й екснардепу від "Народного фронту" Георгію Логвинському та його помічникам. Слідство встановило, що протягом 2013-16 років високопосадовці вкрали гроші через механізм звернень до ЄСПЛ, ввівши суд в оману.