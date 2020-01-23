Афера експосадовців: правоохоронці розкрили масштабне розкрадання з бюджету [ Редактировать ]
Масштабна афера експосадовців. Правоохоронці підписали підозри шістьом колишнім чиновникам - за розкрадання з бюджету понад п'ятдесяти мільйонів гривень. Серед них колишній представник президента в Криму, ексуповноважений у справах Європейського суду з прав людини Борис Бабин, колишній перший заступник міністра юстиції Наталія Бернадська.
За даними журналістів, підозру підготували й екснардепу від "Народного фронту" Георгію Логвинському та його помічникам. Слідство встановило, що протягом 2013-16 років високопосадовці вкрали гроші через механізм звернень до ЄСПЛ, ввівши суд в оману.
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