Чи передавати Україні бортові самописці - Іран вирішить після доповіді своєї делегації про візит в Україну. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Напередодні секретар Ради Нацбезпеки Олексій Данілов зустрівся з іранським уповноваженим з розслідування авіакатастрофи. Данілов наголосив, що Україна технічно готова забезпечити необхідний комплекс робіт для дослідження бортових самописців.

Нагадаємо, авіатроща літака українських авіаліній в Ірані сталася 8 січня. На борту судна були 176 людей. Всі вони загинули. Офіційний Тегеран визнав, що лайнер було збито двома ракетами.