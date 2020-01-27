Під Одесою зіштовхнулися 11 автівок [ Редактировать ]
На трасі під Одесою зіткнулися одразу 11 автівок, серед них рейсовий автобус і вантажівка. Загинув водій автобуса, ще двох людей ушпиталили. Про це повідомляє прес-служба Одеського облуправління поліції.
За їхніми даними, автотроща сталася через мокрий асфальт і туман.
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