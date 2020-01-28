Корейці показали вміння у зимній риболовлі [ Редактировать ]
Фестиваль зимової риболовлі стартував у Південній Кореї. Його щороку влаштовують у провінції Хвачхон. Усі охочі тут можуть наловити форель у традиційний спосіб - в ополонці. Для відчайдухів є екстремальніша розвага - полювання на рибу голіруч. За словами організаторів, нині і учасників, і глядачів зібралося 85 тисяч.
Та не всі підтримують ідею свята. Зоозахисники критикують фестиваль, називають його жорстоким і антигуманним.
"Цей фестиваль - один з найбільших у світі. Щороку приїжджаю сюди з родиною, усім дуже подобається. І ось я вже впіймав 10 рибин", - говорить Сео Сон-Бом, відвідувач фестивалю.
"Усю рибу виловлюють заздалегідь і привозять на фестиваль. Потім її цілий тиждень не годують - щоб краще клювала. До того ж тут чимало дітей. Вони теж ловлять рибу, кидають її, буцають ногами. Це дуже жорстоко", - говорить Юн Гаїл, зоозахисник.
по теме
Браконьєрський промисел у Дністрі сягнув промислових масштабів
Злочинний улов. Браконьєрський промисел у Дністрі сягнув промислових масштабів. Під загрозою зникнення цілі популяції видів
У Миколаївському лимані масово гине риба
Масова загибель риби у Березанському лимані на Миколаївщині. Усе через надмірну замуленість та солоність води. Місцеві жителі кажуть - вже не знають куди скаржитися
Рябошапка вернул прежний состав прокуроров по делу Майдана
Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров по расследованию преступлений против участников Революции достоинства
"Ласкаво просимо": Британія відкриває кордони для іноземних науковців
Велика Британія відкриває кордони для іноземних науковців. Уже за місяць запрацює нова візова схема для залучення дослідників з інших країн
"Романтика серед книг": бібліотека Івано-Франківська влаштувала сюрприз для громадян
Читання поліпшує пам'ять, поповнює словниковий запас, підсилює увагу та знижує стрес. Бібліотекарі кажуть, щоб іти в ногу з часом, погодилися втілити ідею з побаченнями серед книжкових полиць