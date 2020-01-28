Фестиваль зимової риболовлі стартував у Південній Кореї. Його щороку влаштовують у провінції Хвачхон. Усі охочі тут можуть наловити форель у традиційний спосіб - в ополонці. Для відчайдухів є екстремальніша розвага - полювання на рибу голіруч. За словами організаторів, нині і учасників, і глядачів зібралося 85 тисяч.

Та не всі підтримують ідею свята. Зоозахисники критикують фестиваль, називають його жорстоким і антигуманним.

"Цей фестиваль - один з найбільших у світі. Щороку приїжджаю сюди з родиною, усім дуже подобається. І ось я вже впіймав 10 рибин", - говорить Сео Сон-Бом, відвідувач фестивалю.

"Усю рибу виловлюють заздалегідь і привозять на фестиваль. Потім її цілий тиждень не годують - щоб краще клювала. До того ж тут чимало дітей. Вони теж ловлять рибу, кидають її, буцають ногами. Це дуже жорстоко", - говорить Юн Гаїл, зоозахисник.