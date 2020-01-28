Велика Британія готується до "брекзиту", що відбудеться вже у п'ятницю. Тим часом Лондон і Брюссель і досі не можуть порозумітися щодо того, як торгуватимуть після розлучення. Який ультиматум поставили туманному Альбіону колишні союзники? Розкаже Світлана Чернецька з Лондона.

Вже у п'ятницю брекзит офіційно відбудеться. Британія покине Європейський Союз. Але поки лише на папері. Фактично ще щонайменше до кінця року Лондон підпорядковуватиметься європейським законам. І за цей час сторони мають домовитися про нову торговельну угоду.

Брюссель до нових перемовин активно готується. У ЄС наполягають - мають більше козирів у рукаві. І порівнюють нові перемовини із футбольним матчем. Мовляв, у європейській команді гравців у рази більше, ніж у британській. І вони сильніші, завдяки потужнішій економіці. Тож і перевага на боці Європи.

"Якщо дивитися на це як на змагання - Європейський Союз має дуже сильну позицію. Нас 27 країн із населенням 450 мільйонів людей, а єдиний ринок - найбільша економіка у світі. Але я вірю, що є можливість працювати разом із Британією і досягти обопільно вигідної угоди", - говорить Лео Варадкар, прем'єр-міністр Ірландії.

Головний переговірник ЄС із "брекзиту" попереджає - безперешкодної торгівлі між Британією та Євросоюзом більше не буде. Але обіцяє гнучкість та прагматичність у перемовинах.

"Виглядає, що у Британії досі вірять, наче можуть покинути усі європейські інституції, найбільший торговельний блок у світі, - без жодних негативних побічних ефектів. Абсолютно очевидно, що це матиме негативні наслідки. І ми мусимо бути реалістами", - говорить Мішель Барньє, головний переговірник Євросоюзу з "брекзиту".

Утім, Лондон все ще сподівається, що Брюссель піде на поступки. І відмовиться від деяких правил заради компромісної угоди.

"Ми не раз заявляли, що покидаємо ЄС, його єдиний ринок та митний союз. Ми більше не будемо просто приймати правила. Але ми, звісно, хочемо глибокої, всеосяжної та вільної торговельної угоди. І ми над цим працюємо, - говорить Саджид Джавід, міністр фінансів Великої Британії.

Майже 50 відсотків товарообігу Британії припадає на країни ЄС. Тож Лондону вкрай важливо мати привілейовану угоду. І вже очевидно, що йому доведеться чимось пожертвувати заради продовження торгівлі з ЄС на вигідних умовах.