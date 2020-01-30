Як на значну суму обікрали художню галерею у Стокгольмі? Чому багатомільярдна "стіна Трампа" не витримала натиску вітру? Та навіщо канадські пелікани "колонізують" мексиканське озеро? - про це та інше далі у нашому огляді.

Біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів загорівся нафтовий танкер. Стовп диму здійнявся у повітря на кілька десятків метрів. Утім, палива на судні не виявилось, корабель стоїть на якорі вже третій рік поспіль через фінансові проблеми власника. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Наймовірніша причина інциденту - займАння залишкових газів в одному з резервуарів судна.

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Сильний вітер завалив частину "стіни Трампа" на кордоні з Мексикою. Недобудована секція впала на мексиканський бік. Прикордонники вже повернули зірвані вітром фрагменти і американські будівельники встановили їх на місце. Припинення нелегальної міграції завдяки зведенню стіни на кордоні з сусідньою країною було найгучнішою передвиборною обіцянкою Трампа. Торік, щоби обійти заборону конгресменів-демократів на виділення 6 мілярдів доларів для продовження будівництва, президент США оголосив у країні надзвичайний стан. Загалом, у планах господаря Білого дому спорудути понад 3 тисячі кілометрів загорожі.

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У Стокгольмі з художньої галереї вкрали скульптури Далі. Злодії розбили вікно, проникли в приміщення і винесли десять бронзових творів епатажного іспанця. Загальна вартість вкраденого - приблизно 400 тисяч доларів. Грабіжників було щонайменше двоє, їх шукають. Виставка, що презентувала творчість видатного сюрреаліста, відкрилася 18 січня.

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Схоже на крупинки золота. Американські вчені опублікували найдетальніші в історії знімки поверхні сонця. Зробити їх вдалося завдяки надпотужному наземному телескопу, встановленому на Гаваях. Діаметр дзеркала пристрою становить 4 метри. Через нього вчені мають намір створити докладний знімок корони зірки. Відтак, вивчити будову та створити карту поверхні космічного об'єкта. Раніше для роботи дослідникам доводилось чекати повного сонячного затемнення.

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Технології 3D-друку повернули можливість займатися улюбленною справою відомому бразилійському піаністу Жуану Карлосу Мартінсу. Двадцять п'ять років тому через травму у музиканта почали відмовляти кисті рук. Піаніст був змушений змінити професію - став диригентом. Коли вже надія сісти знову за інструмент покинула Жуана повністю, винахідник запропонував йому створити біонічні рукавички. Нині вісімдесятирічний Жуан знову грає, хоча й лише прості мелодії. Та завдяки тренуванням планує надолужити втрачене вміння і виступити в нью-йорському Карнегі-холі.

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У Киргизстані волонтери врятували сніжного барса, який осліп через постріл мисливця. Хижака знайшли на межі життя і смерті поблизу селища Новопокровка. У місцевому зоопритулку ветеринари провели екстренну операцію - дріб з голови тварини витягали кілька годин. Смаколики та кошти на реабілітацію дикою кішки тепер зносять всім селом. Після одужання тварину переведуть у зоопарк. Сніжний барс занесений до червоної книги, однак мисливці нерідко полюють на хижака через цінність його хутра.

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Тисячі бургундських пеліканів заполонили береги мексиканського озера Чапала. Птахи щороку прилітають сюди з Канади, щоби перебути зиму та відгодуватися на теплому мілководді. Місцеві жителі, головний заробіток яких рибальство, підгодовують білокрилих гостей. Щоби нарізати рибу для пернатих - працюють цілі артілі. Птахи вже стали частиною місцевої економіки. Адже помилуватися ними сюди приїздять тисячі туристів.