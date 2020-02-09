В субботу, 8 февраля, в Тернополе на строке случилось происшествие. Известно, что двое мужчин оказались под землей из-за сдвига почвы и погибли. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Спасатели извлекли из-под завалов мужчин уже мертвыми. Они приехали на подработку из Одесской и Донецкой областей. По предварительным данным, во время проведения земляных работ не были соблюдены соответствующие нормы безопасности. Ведется следствие.

"Прораб сообщил, что во время копания траншеи для теплотрассы в одной из новостроек Тернополя в результате сдвига грунта завалило землей двух рабочих", - говорится в сообщении.

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