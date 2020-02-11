У Саутгемптоні закрили школу через китайський коронавірус [ Редактировать ]
У англійському місті Саутгемптон закрили школу через китайський коронавірус. Один із педагогів підхопив інфекцію під час візиту до Піднебесної. Чи контактував він із учнями - наразі не відомо.
Навчальний заклад зачинили на невизначений термін. Загалом у Британії на атипову пневмонію - захворіло восьмеро людей. Їх ізолювали у лікарнях Лондона.
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