Похудел и взгляд потух: муж Заворотнюк ошарашил внешним видом (фото) [ Редактировать ]
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев стал заметно выглядеть хуже. Поклонники волнуются за его здоровье. После того, как пропала его жена он похудел и взгляд потух. Об этом пишет Clutch.
"Хоть об Анастасии Заворотнюк ничего не известно, внешний вид ее мужа говорит о том, что актриса не в лучшем состоянии, чтобы говорить о каком-либо улучшении", - рассказали в издании.
Как выяснилось, фигурист стал плохо выглядеть после того, как узнал о болезни Анастасии. После чего она и вовсе пропала.
Фанаты предположили, что его внешний вид не связан с болезнью супруги. Множество фанатов утверждают, что у них не было любовной связи или особой близости в отношениях.
Также, появилось несколько фактов о том, что у Чернышева есть подруга в США Наоми Ланг, с которой у него был роман.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра под Москвой. Также мы писали о том, что медики назвали цену лечения Заворотнюк. Кроме того, сообщалось, что Анастасия Заворотнюк неожиданно обратилась к своим поклонникам.
Отметим, что болезнь Анастасии - не единственная проблема, в ее семью "пришла" новая беда.
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