В четверг, 13 февраля, в Харьковской области в селе Хроли произошла стрельба. Известно, что патрульный стрелял в автомобиль для того, чтобы его остановить, в результате чего водитель получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По предварительной информации, экипаж патрульной полиции пытался остановить автомобиль Subaru, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а на требование об остановке не реагировал. Полицейский произвел три выстрела для остановки автомобиля.

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Впоследствии выяснилось, что водитель автомобиля, который бежал от патрульных, доставил в больницу пассажира с огнестрельным ранением.

Информацию по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований открыло дело по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа Уголовного кодекса Украины.

"Работник патрульной полиции, который применил огнестрельное оружие, в результате чего был ранен гражданин, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - говорится в сообщении патрульной полиции области.

Ранее сообщалось, что под Донецком открыли стрельбу из автомобиля, а также в Киеве произошла жуткая перестрелка.

Кроме того, в Афганистане произошла перестрелка.