Евакуація із Ухані: Аргентина висловила подяку Україні за допомогу [ Редактировать ]
Аргентина висловила подяку Україні за готовність евакуювати з Ухані їхніх громадян разом з українцями. Відповідну заяву оприлюднили на сайті аргентинського МЗС. Скільки саме аргентинців забере український літак з Уханя, відомство не поточнило.
Чартер з Києва до Ухані має вилетіти завтра - про це раніше повідомляли в уряді. Планують забрати 58 людей, 11 з них - іноземці. Після повернення усіх направлять на двотижневий карантин.
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