На Україну насувається штормовий циклон "Вікторія". Уже сьогодні очікуються сильні пориви вітру. Денна температура підвищиться по всій територій країни, і найтепліше буде на заході - до плюс 14. Опадів синоптики не прогнозують.

Уночі в більшості областей стовпчики термометра опустяться нижче нуля. На сході - до мінус восьми. Через відлигу в горах Івано-Франківщини існує небезпека сходження лавин.