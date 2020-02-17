На Україну насувається штормовий циклон "Вікторія" [ Редактировать ]
На Україну насувається штормовий циклон "Вікторія". Уже сьогодні очікуються сильні пориви вітру. Денна температура підвищиться по всій територій країни, і найтепліше буде на заході - до плюс 14. Опадів синоптики не прогнозують.
Уночі в більшості областей стовпчики термометра опустяться нижче нуля. На сході - до мінус восьми. Через відлигу в горах Івано-Франківщини існує небезпека сходження лавин.
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