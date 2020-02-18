Гренландія планує експортувати талу воду з льодовиків. Про це в інтерв'ю данським ЗМІ розповів міністр індустрії та енергетики - Єсс Сване.

За його словами, експерти перевірили відповідність води санітарним нормам, і виявили, що вона надзвичайно чиста. Велика кількість талого снігу була в Гренландії протягом тисячоліть, а тепер його хочуть перетворити на товар.

Ліцензії на експорт отримали вже дев'ять компаній. Постачатимуть ресурс, зокрема, у регіони, які потерпають від засушливих погодних умов.