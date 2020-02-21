У Колумбії 300 тисяч вчителів вийшли на дводенний страйк. Освітяни вимагають від уряду захисту від партизанських груп і злочинних угруповань.

Міністр освіти країни заявляє, торік був змушений перевести в інші регіони понад тисячу вчителів - і все через те, що їм погрожували.

Через страйк понад 7 мільйонів учнів цього дня залишилися без занять.