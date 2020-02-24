Від китайського коронавірусу у світі померли вже 2619 людей, кількість інфікованих - майже 80 тисяч. Найбільше жертв недуги - у КНР, на другому місці - Іран. З останнім через загрозу поширення інфекції Афганістан, Туреччина, Пакистан та Грузія - тимчасово закрили кордон.

Нові випадки зараження також зареєстрували у Великій Британії, Ізраїлі, Італії, Південній Кореї. Водночас збільшується і число тих, хто здолав коронавірус. Таких у світі майже 25 тисяч. В Україні жодного випадку Ковід-19 не зареєстровано.