Китайський коронавірус розповсюджується країнами світу [ Редактировать ]
Від китайського коронавірусу у світі померли вже 2619 людей, кількість інфікованих - майже 80 тисяч. Найбільше жертв недуги - у КНР, на другому місці - Іран. З останнім через загрозу поширення інфекції Афганістан, Туреччина, Пакистан та Грузія - тимчасово закрили кордон.
Нові випадки зараження також зареєстрували у Великій Британії, Ізраїлі, Італії, Південній Кореї. Водночас збільшується і число тих, хто здолав коронавірус. Таких у світі майже 25 тисяч. В Україні жодного випадку Ковід-19 не зареєстровано.
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