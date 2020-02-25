В Ужгороді обирають запобіжний захід підозрюваним у резонансній стрілянині

Правоохоронці затримали ймовірних причетних до нещодавньої стрілянини в Мукачеві. Чоловіки їхали на позашляховиках, в одному з яких була зброя. На вимогу поліцейських не зупинилися, та ще чинили опір. Нині вони на лаві підсудних