Леся Никитюк порадовала поклонников новым фото в купальнике [ Редактировать ]
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками ярким фото с отдыха в Шарм-эль-Шейхе. Снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.
На фото телеведущая позирует в купальнике, лежа на спине среди лазурных волн.
"Волны и отдых", - написала под фото Никитюк.
"Ого какая фотка", "Красотка", "Русалку викинуло на берег", - пишут в комментариях подписчики.
К слову, ранее мы писали о том, что Леся Никитюк рассказала о параметрах фигуры. Также недавно телеведущая дебютировала в роли певицы песней о ямах на дорогах.
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