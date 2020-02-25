Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками ярким фото с отдыха в Шарм-эль-Шейхе. Снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.

На фото телеведущая позирует в купальнике, лежа на спине среди лазурных волн.

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"Волны и отдых", - написала под фото Никитюк.

"Ого какая фотка", "Красотка", "Русалку викинуло на берег", - пишут в комментариях подписчики.

К слову, ранее мы писали о том, что Леся Никитюк рассказала о параметрах фигуры. Также недавно телеведущая дебютировала в роли певицы песней о ямах на дорогах.

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