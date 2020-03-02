Подорожание билетов на поезд: в Кабмине сделали заявление [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, в Министерстве инфраструктуры заявили об отмене повышения цен на билеты по железнодорожным перевозкам. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
Так, глава министерства Владислав Криклий отметил, что индексацию тарифов планировалось осуществлять поэтапно - с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме первого класса поездов "Интерсити +".
"Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры пока не согласован", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что прибыль УЗ только на 43% покрывает расходы на организацию перевозок.
Напомним, ранее стало известно о том, что с 1 марта в Украине повысили цены на билеты, и они будут расти на 2% ежемесячно.
Также мы писали о том, что прожиточный минимум в Украине увеличат. А также читайте, кто может оформить выплаты пенсию в 50 лет.
по теме
"Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов к 8 марта
"Укрзализныця" в связи с Международным женским днем назначила 15 дополнительных поездов
Правительство обмануло пенсионеров - депутат
С 1 марта 2020 года законодательством предусмотрена индексация пенсий для некоторых категорий граждан, но правительство не приняло соответствующее постановление
Индексация пенсий: в Кабмине назвали новые сроки
В понедельник, 2 марта, в Кабинете министров Украины сделали заявление о пенсиях
В Киеве автохама засыпали мусором (фото)
В понедельник, 2 февраля, в Киеве, на Позняках, местные жители решили наказать автохама
В Украине увеличили минимальное пособие по безработице
В 2020 году на борьбу с безработицей в Украине направят 1,2 млрд грн