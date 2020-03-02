В понедельник, 2 марта, в Министерстве инфраструктуры заявили об отмене повышения цен на билеты по железнодорожным перевозкам. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Так, глава министерства Владислав Криклий отметил, что индексацию тарифов планировалось осуществлять поэтапно - с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме первого класса поездов "Интерсити +".

"Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры пока не согласован", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что прибыль УЗ только на 43% покрывает расходы на организацию перевозок.

Напомним, ранее стало известно о том, что с 1 марта в Украине повысили цены на билеты, и они будут расти на 2% ежемесячно.

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