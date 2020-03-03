Азербайджанское государственное информационное агентство "Азертадж" отмечает 100-летие со дня своего основания. Это - первый новостной источник, являющийся наследием Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920 гг.).

"Азертадж" за 100 лет прошел трудный, но славный путь, на каждом историческом этапе профессионально выполнил возложенную на него миссию. Агентству, деятельность которого началась 1 марта 1920 года, посчастливилось создать вековую хронику истории нашего государства.

На сегодняшний день агентство сотрудничает более чем с 50 глобальными информационными ресурсами, а его новости попадают в ленты 150 агентств.

Развитие и формирование "Азертадж" как государственного информационного агентства связано с именем великого лидера Гейдара Алиева. В настоящее время сайт агентства функционирует на 8 языках, признан как авторитетный новостной источник. Имеет в зарубежных странах и регионах обширную корреспондентскую сеть.

Сегодня "Азертадж" занимает достойное место в мировом информационном пространстве, представлен в международных и региональных медиа-структурах. Как результат эффективной деятельности в этом направлении в 2016 году под патронатом президента Ильхама Алиева, при поддержке первой леди Мехрибан Алиевой в Баку Фондом Гейдара Алиева и "Азертадж" были организованы V Всемирный конгресс новостных агентств, XVI Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

Кроме того, в скором времени сотрудники Азербайджанского государственного информационного агентства надеются переехать в новый офис, который по приказу Ильхама Алиева будет оснащен современными технологиями.