Не відмовлятися від святкування Дня Перемоги у Києві наполягають в "Опозиційній платформі - За життя". Натомість, Вадим Рабінович висловився проти того, щоб відзначати дні пам'яті деяких історичних постатей. Їх нещодавно встановила Київська міська рада. Нардеп закликав українців вийти на вулиці столиці 9 травня.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Декілька днів тому міністр закордонних справ нашої країни пан Пристайко повідомив, що Україна не буде святкувати 9 травня. Але свята будуть. Хочу розповісти про ті пам'ятні дати та ювілеї, які ми будемо пишно призначати у столиці нашої родіни. Назву ці дати: 130 років від дня народження Івана Полтавця-Остряніци - нациста, помощника Альфрела Розенберга і Еріха Коха, керівника організації нацистов українських. 110-річчя від народження Василя Сидора - это утверждено сегодня - нацистского коллаборанта, військового злочинця, бійця батальону "Нахтігаль", обер-штурман какого-то фюррера, убийца поляков, евреев и проводящий в Беларуси операцию по уничтожению мирных людей. Іще одне - 120 років від народження Кубідовича, організатора дивізії "СС-Галичина". Ви збираєтесь змусити нас святкувати дні народження фашистів, ви хочете перемкнути нас в мракобєсія нацизму? Наші герої - це воїни радянської армії, які визволили від нацизму Європу, звільнили від фашизму Україну і саме їх ми будем вшановувати, а не ваших фашистів-прихвостнів, які стріляли у спини людей!