Володимир Зеленський проінспектував машинобудівні підприємства України [ Редактировать ]
Гіганти машинобудівної галузі України на межі кризи. Заводи "Автокраз" та "Крюківський вагонобудівний" заявляють про катастрофічну нестачу замовлень. Як вирішують проблеми? Знають наші кореспонденти.
"Крюківський вагонобудівний завод" - єдине вітчизняне підприємство, де виготовляють вантажні, пасажирські вагони, ескалатори. Зараз у цехах завершують роботу над замовленням для "Укрзалізниці" - за 2 роки поставили держпідприємству більше ніж півсотні пасажирських вагонів. Однак, більше замовлень - немає.
Іван Головань, начальник корпусу пасажирського вагонобудування ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод":
На даний час більше замовлень по пасажирському вагонобудуванню у нас немає. Це означає, що будемо сидіти дома і скорочення, скорочувати штат.
Завод став працювати не на повну потужність. Тож зарплати та робочі зміни скоротили. А у квітні, коли виконають замовлення, безробітними можуть залишитися усі працівники підприємства.
Андрій Недбайло, слюсар металоконструкцій ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод":
Мало очень заказов, работы очень мало. У нас вот только "дизель", серийных вагонов нет вообще на заводе. "Укрзалізниця" просто ничего не хочет заказывать.
Допомоги попросили в президента.
Володимир Зеленський, президент України:
Вже почали вирішувати питання для того, щоби підіймати саме українського виробника, саме українську промисловість. Пане міністр, ви знаєте, як я до вас ставлюся і я хотів би, щоб ми зараз просто сказали: що ми дійсно замовимо 3 дизеля і 100, не до 100, а конкретно 100 вагонів!
- Можна трішки менше?
- Скільки?
- 80, виходячи з фінансових можливостей.
- 80-90 не підходить, давайте 90.
- Гаразд, домовились.
Володимир Приходько, президент ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод":
Это не просто предприятие с большой историей, а и с большими традициями. Одной из традиций входит понимание проблем государства и союзная работа с органами власти, с организациями, способствуют развитию страны. По этому, мы всегда с Вами. Спасибо за поддержку. Ну, а если еще будет и заказ ко всему этому - то вдвойне.
У профільному міністерстві пообіцяли - перші замовлення надійдуть вже найближчим часом.
Владислав Криклій, міністр Інфраструктури України:
До "плану мінімум" ми говоримо про 2-3 дизель-потяги у цьому році. Ми говоримо про замовлення пасажирських вагонів додатково.
Після Крюківського вагонобудівного президент відвідав і Кременчуцький "Автокраз". Єдиний в Україні виробник великовантажних автомобілів нині теж простоює. Глава держави пообіцяв: влада шукатиме, як вивести підприємство з кризи. Однак керівництву поставив завдання - працювати над покращенням якості своєї продукції і активніше брати участь у тендерах.
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