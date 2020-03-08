Хтось святкує. Хтось ні. Та попри все Восьмого Березня жінки намагаються причепуритися. Чоловіки - догодити своїм коханим.

Чи усім вдається подарувати свято і на скільки схуднуть гаманці, - дізнавались наші кореспонденти.

И цветы дорогие, и женщины дорогие. - А що дорожче? - Любимые женщины!

Як не дивно, але квіткові ринки Запоріжжя - напівпорожні. Покупців доводиться хапати за руку.

У нас можно выбрать на любой вкус, большое разнообразие.

Пані Ольга вирощує тюльпани разом із донькою. Напередодні свят, - кажуть, - зацвіло майже 10 тисяч квітів. Та чи продадуть їх усі - не знають.

Ольга, продавчиня квітів:

Цена идет три года уже одна и та же. 20-25 грн. - Почему? - А потому что у людей денег нет. Вообще, цена этого цветка на сегодняшний момент должна быть 30 гривен. Но если мы поставим, - мы не продадим. И потом он пропадет.

Це раніше, розповідають продавчині, квіти у них замовляли сотнями. Особливо - підприємства. Та нині, схоже, всі у режимі економії.

Дарія, продавчиня квітів:

Так, квіти дорого. Можна купити букет на 300 гривень, а можна купити якусь каблучку на 300 гривень. Хай це буде срібло. Але воно буде.

Заощадливих та раціональних чоловіків можуть врятувати в цей день квіти в горщиках, - говорять в місцевому ботанічному саду.

Ну, конечно, я бы розалию подарил, почему? Потому что она самая дорогая. Самая большая!

Ціна такої краси, яку спеціально вирощують у теплицях, від 15 до 200 гривень.

Олександр Хвостов, лаборант дитячого парку "Запорізький міський ботанічний сад"

В этом и прелесть, что букет, он - одноразовый, а цветок будет радовать всю жизнь. Многие, многие годы, а также десятилетия.

Романтична вечеря на двох цього дня може обійтися у 1000 гривень. І це - з шоу програмою. Ресторатори запевняють: намагаються і по гаманцю не вдарити, і шлунок задовольнити. Наприклад, особливим низькокалорійним меню.

Данило Щербаков, ресторатор:

Мы тоже стараемся и с этой стороны уделить внимание. Да. То есть, чтобы они покушали и остались такими стройными. Получили, как говориться, "кулинарный оргазм" без последствий.

А ось салонами краси жінок уже не здивувати, - кажуть стилісти. То ж і подарункових сертифікатів на косметичні процедури від чоловіків - поменшало.

Анна Темченко, керівниця салону:

Ну, потому что, вот я говорю, что это, ну не совсем тот подарок. То есть, ты выглядишь плохо, пойди - сходи! Ну, нет!

Аби причепурися, справжній леді не потрібно чекати свята, - запевняють тут.

Мне вот эта длина мешает. Вот эта - которая по бокам не стоит.

Щоб догодити в цей день, жінки радять чоловікам бути насамперед уважними.

Ольга Скирта, клієнтка салону краси: