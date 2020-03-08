8 Березня: про що мріють жінки [ Редактировать ]
Хтось святкує. Хтось ні. Та попри все Восьмого Березня жінки намагаються причепуритися. Чоловіки - догодити своїм коханим.
Чи усім вдається подарувати свято і на скільки схуднуть гаманці, - дізнавались наші кореспонденти.
И цветы дорогие, и женщины дорогие. - А що дорожче? - Любимые женщины!
Як не дивно, але квіткові ринки Запоріжжя - напівпорожні. Покупців доводиться хапати за руку.
У нас можно выбрать на любой вкус, большое разнообразие.
Пані Ольга вирощує тюльпани разом із донькою. Напередодні свят, - кажуть, - зацвіло майже 10 тисяч квітів. Та чи продадуть їх усі - не знають.
Ольга, продавчиня квітів:
Цена идет три года уже одна и та же. 20-25 грн. - Почему? - А потому что у людей денег нет. Вообще, цена этого цветка на сегодняшний момент должна быть 30 гривен. Но если мы поставим, - мы не продадим. И потом он пропадет.
Це раніше, розповідають продавчині, квіти у них замовляли сотнями. Особливо - підприємства. Та нині, схоже, всі у режимі економії.
Дарія, продавчиня квітів:
Так, квіти дорого. Можна купити букет на 300 гривень, а можна купити якусь каблучку на 300 гривень. Хай це буде срібло. Але воно буде.
Заощадливих та раціональних чоловіків можуть врятувати в цей день квіти в горщиках, - говорять в місцевому ботанічному саду.
Ну, конечно, я бы розалию подарил, почему? Потому что она самая дорогая. Самая большая!
Ціна такої краси, яку спеціально вирощують у теплицях, від 15 до 200 гривень.
Олександр Хвостов, лаборант дитячого парку "Запорізький міський ботанічний сад"
В этом и прелесть, что букет, он - одноразовый, а цветок будет радовать всю жизнь. Многие, многие годы, а также десятилетия.
Романтична вечеря на двох цього дня може обійтися у 1000 гривень. І це - з шоу програмою. Ресторатори запевняють: намагаються і по гаманцю не вдарити, і шлунок задовольнити. Наприклад, особливим низькокалорійним меню.
Данило Щербаков, ресторатор:
Мы тоже стараемся и с этой стороны уделить внимание. Да. То есть, чтобы они покушали и остались такими стройными. Получили, как говориться, "кулинарный оргазм" без последствий.
А ось салонами краси жінок уже не здивувати, - кажуть стилісти. То ж і подарункових сертифікатів на косметичні процедури від чоловіків - поменшало.
Анна Темченко, керівниця салону:
Ну, потому что, вот я говорю, что это, ну не совсем тот подарок. То есть, ты выглядишь плохо, пойди - сходи! Ну, нет!
Аби причепурися, справжній леді не потрібно чекати свята, - запевняють тут.
Мне вот эта длина мешает. Вот эта - которая по бокам не стоит.
Щоб догодити в цей день, жінки радять чоловікам бути насамперед уважними.
Ольга Скирта, клієнтка салону краси:
Женщины, - они любят намекать. По этому, мужчины, пожалуйста, слушайте минимум с февраля месяца, свою женщину, Она уже тогда намекает, какой именно подарок она хочет на 8 Марта.
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