В Україну везуть експрес-тести для діагностики коронавірусу - МОЗ [ Редактировать ]
Тисячу швидких тест-систем для діагностики коронавірусу мають привезти в Україну вже цього тижня, - про це сьогодні повідомили у МОЗ. Такі експрес-тести дозволять підтвердити інфікування, не відходячи від ліжка хворого. Одразу ж тест-системи доправлять до медзакладів, а згодом вони з'являться і в аптеках, - додали в Міністерстві.
Нагадаємо, в Україні поки що підтверджено один випадок зараження Covid-19. Чотири зразки з підозрою на уханську недугу зараз досліджують у лабораторії в Києві. Загалом, в Україні провели сорок тестів на виявлення коронавірусу.
Віктор Ляшко, заступник Міністра охорони здоров'я України:
Найближчим часом ми переглянемо наші внутрішні алгоритми і доставимо тест-системи до обласних вірусологічних лабораторій. Це зменшить час дослідження, яке відбувається, і збільшить кількість людей, які будуть тестуватись. Швидкі тест-системи, які повинні були приїхати 10 числа, очікуються 15 або 16 числа. Це перебої з поставками літаком, який везе їх не тільки на територію України, а й на територію країн Європейського Союзу.
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