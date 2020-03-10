Тисячу швидких тест-систем для діагностики коронавірусу мають привезти в Україну вже цього тижня, - про це сьогодні повідомили у МОЗ. Такі експрес-тести дозволять підтвердити інфікування, не відходячи від ліжка хворого. Одразу ж тест-системи доправлять до медзакладів, а згодом вони з'являться і в аптеках, - додали в Міністерстві.

Нагадаємо, в Україні поки що підтверджено один випадок зараження Covid-19. Чотири зразки з підозрою на уханську недугу зараз досліджують у лабораторії в Києві. Загалом, в Україні провели сорок тестів на виявлення коронавірусу.

Віктор Ляшко, заступник Міністра охорони здоров'я України: