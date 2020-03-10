Італія на карантині, Австрія закриває з нею кордон, а європейські авіакомпанії тимчасово припиняють польоти до цієї країни. У Німеччині лікарні пропонують швидкі тести на коронавірус за принципом "drive-in", а Ізраїль відправляє на карантин усіх, хто прибуває з-за кордону. Світ намагається зупинити поширення вірусу, який уже забрав життя понад чотирьох тисяч людей.

Італія на карантині. Через коронавірус уряд поширив жорсткі обмеження на ВСІ регіони країни. Про це італійцям повідомив особисто прем'єр Джузеппе Конте. Напередодні він виступив з екстреним зверненням до народу.

Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії:

Повірте, ухвалювати таке рішення непросто. Я розумію серйозність цих заходів для країни, але змушений діяти рішуче. Настав момент відповідальності, яку повинні взяти на себе всі - я і ви. На сьогодні правильне рішення - це залишатися вдома. Доля і майбутнє Італії в наших руках.

У зоні карантину опинилися 60 мільйонів жителів Італії. Відтепер і до 3 квітня їм заборонено пересуватися країною. Поїздки до інших міст дозволятимуть лише в разі нагальної потреби. Перевіряти - чи це справді необхідно, - доручать поліції. Порушникам загрожує штраф або три місяці ув'язнення. Не працюватимуть навчальні заклади, кінотеатри, спортзали.

Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії:

Ми не запроваджуємо жодних обмежень щодо роботи громадського транспорту. Хочемо забезпечити безперервність виробничого процесу й дати людям змогу виходити на роботу.

Під'їхав автівкою, опустив скло, швидко здав тест і негайно додому, чекати результату. Так на коронавірус перевіряють у німецькому місті Грос-Герау. Послугу "drive-in" пропонує одна з лікарень, щоб зменшити ризик поширення недуги.

Еріка Рааб, керівниця клініки в місті Грос-Герау:

Усі охочі пройти тест, спершу повинні нам зателефонувати. Лікарі опитують людину і визначають, чи вона в групі ризику. Якщо так, ми призначаємо час і просимо пацієнта під'їхати на парковку лікарні. Там до людини підходить лікар у захисному костюмі, проводить тест і передає його до лабораторії.

Від сьогодні німецьким медикам дозволили видавати лікарняні - телефоном. Це стосується пацієнтів, які скаржаться на застуду, але не мають симптомів коронавірусу. А аптеки почали не тільки продавати, а й виготовляти засоби дезінфекції.

Максиміліан Лернбехер, фармацевт:

Попит доволі великий. По-перше, пляшечки з дезинфекційним засобом хочуть придбати всі наші клієнти. Надходять замовлення від лікарів, у яких закінчилися запаси, від підприємств, які дбають про безпеку працівників, від дитсадків і шкіл.

Щоб зупинити поширення вірусу в Німеччині, Польщі, Чехії та інших європейських країнах тимчасово не проводитимуть масові заходи.

Недуга відправляє на карантин і європейських політиків. Коронавірус уже діагностували в міністра культури Франції. Франк Рістер почувається задовільно й лікується вдома. На роботу поки що вирішили не виходити міністр внутрішніх справ Німеччини і президент Європарламенту. Горст Зеєгофер, як виявилося, у робочих справах контактував з людиною, хворою на коронавірус, а Давід Сассолі їздив до Італії.

А влада Ізраїлю вирішила відряджати на двотижневий карантин усіх, хто прибуває з-за кордону. Про це в спеціальному відеозверненні повідомив прем'єр Нетаньягу. Передбачено, що ізраїльтяни самоізолюватимуться вдома, а от іноземці повинні будуть довести, що мають змогу дотримуватися карантину, інакше їм відмовлять у перетині кордону.