На українсько-польському кордоні прикордонники виявили в іномарці понад 10 тисяч медичних масок, на які зараз ажіотажний попит в Україні. Марлеві та одноразові - їх везли в подвійному днищі багажника.

Виявлений товар і машину правоохоронці вилучили. Загальна сума контрабанди - 356 тисяч гривень.