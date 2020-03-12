В четверг, 12 марта, стало известно, что в Италии госпитализировали гражданку Украины с коронавирусом. Она находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила активистка Оксана Федкив на своей странице в Facebook.

По ее словам, украинку, которая работала в провинции Брешия, госпитализировали с подозрением на коронавирус 8 марта. 12 марта диагноз официально подтвердили.

"Наша украинка, Раиса Малышева (07.08.1954 г. рождения), которая работала на законных основаниях и со всеми документами в Ровато провинции Брешия. Четыре дня назад была госпитализирована в одну из больниц Кьяри с подозрением на COVID-19 (коронавируса). Сегодня диагноз был подтвержден. Женщина находится в реанимации, интубированная (затруднено дыхание - ред.), в очень тяжелом состоянии", - сообщила активистка.

Она также обратилась ко всем людям, кто контактировал с инфицированной украинкой, обратиться к врачам и ограничить свое передвижение.

Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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