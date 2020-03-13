В Україну намагалися нелегально провезти вертоліт [ Редактировать ]
Із Польщі в Україну намагалися незаконно провезти гелікоптер. Вантажівку з Мі-2 затримали на пункті пропуску "Краківець".
Поляк хотів доправити його в Бердичів разом з турбінними авіаційними двигунами та головним редуктором - завважки 4 тонни і вартістю понад 20 тисяч доларів.
Дозвільних документів на вантаж в іноземця не було. Для чого й кому призначався гелікоптер - з'ясовують правоохоронці.
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