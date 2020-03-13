Школяр підняв цуцика нагору й відмив його від нафти в найближчому ставку

У Туреччині у провінції Діярбакир хлопчик витягнув цуценя з нафтової свердловини. Перехожі почули скавчання песика. Десятирічного хлопчика, без додаткових засобів безпеки - за ноги опустили в глибокий отвір.

Школяр підняв цуцика нагору й відмив його від нафти в найближчому ставку.