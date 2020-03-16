На карантин підуть і українські парламентарії. Протягом обмежувального періоду обранці працюватимуть лишу в комітетах. Але перед тим вони вирішили вдарити по вірусу літерою закону. Депутати розробили законопроект щодо боротьби з поширенням інфекції. Він діятиме лише три місяці, а винести на голосування його планують завтра, на позачерговому засіданні. Всі подробиці розкаже Ксенія Барвіненко.

Верховна Рада розпочала роботу у режимі карантину. На вході перевіряють температуру, а потрапити до будівлі парламенту можна лише в медичні масці, щоправда останнього правила достримуються лише журналісти.

Стежити за засіданням парламенту журналістам дозволили лише онлайн, а депутати працюють двома поверхами нижче - такі правила на час карантину. Але сьогодні нардепи вирішили, що пленарні засідання необхідно скасувати.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Ми повинні провести позачергове засідання і потім піти на карантин, якщо будуть ще питання національного маштабу, які потребують рішення Верховної Ради - ми можемо зібратися.

На позачерговому засідання планують вирішити кілька питань. Перше - про боротьбу з коронавірусом. Навіть розробили законопроект, для спрощення процедури закупівлі медпрепаратів, та скасування податків на їх ввезення, а також затвердження грошових надбавок для медпрацівників, які лікують інфікованих.

Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу":

Надання можливості населенню працювати дистанційно в умовах карантину, або йти у відпустку. Адмін відповідальність за порушення обсервації, кримінальна відповідальність за умисне зараження людей.

А ще законотворці хочуть зробити доступнішими ліки та медичні вироби для українців. Зокрема і маски, які зараз в дефіциті.

Артур Герасимов, народний депутат, "Європейська солідарність":

Бачить вся країна, окрім команди Зеленського, а те що ми днями почули, що є десь 10 мільйонів масок, так де вони, чому вони не надаються людям?

Василь Мокан, представник кабінету міністрів в парламенті:

10 мільйонів масок буде розповсюджено по регіонах, наскілкьи мені відомо, ведеться робота, щоб забезпечити найближчим часом всю потребу.

Також на позачерговому засідання думатимуть, як втримати економіку. Адже через карантин гроші втрачає і держава, і приватні підприємці.

Юлія Тимошено, народний депутат, "Батьківщина":

Максимальне зниження податків і введедння податкових канікул, треба поставити ставку на державні закупівлі і на підтримку підприємств, які зараз несуть найбільші втрати.

А от що робити зі спекулянтами, які підвищують ціни на необхідні товари, чи розпускають відверту берхню, ніби-то їхні препарати лікують коронавірус - у депутатів поки що ідей немає.