Зеленський залучив лідерів українського бізнесу до допомоги під час боротьби з поширенням коронавірусу. Під час зустрічі зокрема йшлося про закупівлю та постачання великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, бізнесмени пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі.

Сьогодні о восьмій годині Верховна Рада України збереться на позачергове засідання. На порядку денному низка проєктів законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України.

Вони спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу та підвищення доступності лікарських засобів і медичних виробів. Парламент також розгляне питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину.