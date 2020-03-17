Ізраїльські депутати склали присягу [ Редактировать ]
Депутати 23 скликання ізраїльського Кнесету склали присягу. Через загрозу поширення коронавірусу законодавці зібралися не повним складом, а заходили до зали групами по три особи.
Завдання щодо формування нового уряду президент країни поклав на лідера партії "біло-блакитних" Бенні Ганца. Попередні спроби сформувати уряд прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньягу - зазнали невдачі.
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