Дедалі частіше вихід вбачають у тому, щоб розпрощатися

У Китаї під час карантину зросла кількість розлучень. У місцевих РАГСах кажуть - пари в ізоляції багато сваряться - переважно через дрібниці.

І дедалі частіше вихід вбачають у тому, щоб розпрощатися. У місті Фучжоу місцевим РАГСам навіть довелося встановити ліміт - не більше 10 заяв про розлучення на день.