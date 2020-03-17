Не витримали один одного: у Китаї зросла кількість розлучень через карантин [ Редактировать ]
У Китаї під час карантину зросла кількість розлучень. У місцевих РАГСах кажуть - пари в ізоляції багато сваряться - переважно через дрібниці.
І дедалі частіше вихід вбачають у тому, щоб розпрощатися. У місті Фучжоу місцевим РАГСам навіть довелося встановити ліміт - не більше 10 заяв про розлучення на день.
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