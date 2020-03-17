Українців штрафуватимуть за порушення карантину [ Редактировать ]
Верховна Рада запровадила надзвичайні заходи через коронавірус. Відповідний законопроєкт парламент ухвалив сьогодні на позачерговому засіданні. Серед іншого парламент запровадив відповідальність за порушення правил карантину та санітарно-гігієнічних норм.
За такі дії для громадян передбачається штраф від 17 до 34 тисяч гривень, а для посадових осіб - від 34 до 170 тисяч гривень. Якщо ж порушення спричинило поширення захворювання, то передбачена кримінальна відповідальність.
Рада також встановила доплати у 200% до зарплати медпрацівників, що задіяні до ліквідації коронавірусу. На порядку денному ще низка питань, серед них і можливе запровадження надзвичайного стану в Україні.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
В двох областях чернівецькій і житомирській рішенням обласних комісій і уряду запроваджено надзвичайну ситуацію, в подальшому у разі необхідності ми готові до його запровадження так саме як робить більшість країн Європи. До кінця цього тижня ми завеземо в Україну першу партію тестів яка буде складати 10 млн яка дають 99, 99 вірогідність на відповідну хворобу.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар:
Статистика, яка є в світі, показує що близько 80 відсотків випадків проходять в легких формах, близько 10 відсотків потребуватимуть госпіталізації, а статистика Італії показує що близько 10 відсотків інших потребуватимуть госпіталізації у відділення інтенсивної терапії.
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