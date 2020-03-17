Верховна Рада запровадила надзвичайні заходи через коронавірус. Відповідний законопроєкт парламент ухвалив сьогодні на позачерговому засіданні. Серед іншого парламент запровадив відповідальність за порушення правил карантину та санітарно-гігієнічних норм.

За такі дії для громадян передбачається штраф від 17 до 34 тисяч гривень, а для посадових осіб - від 34 до 170 тисяч гривень. Якщо ж порушення спричинило поширення захворювання, то передбачена кримінальна відповідальність.

Рада також встановила доплати у 200% до зарплати медпрацівників, що задіяні до ліквідації коронавірусу. На порядку денному ще низка питань, серед них і можливе запровадження надзвичайного стану в Україні.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

В двох областях чернівецькій і житомирській рішенням обласних комісій і уряду запроваджено надзвичайну ситуацію, в подальшому у разі необхідності ми готові до його запровадження так саме як робить більшість країн Європи. До кінця цього тижня ми завеземо в Україну першу партію тестів яка буде складати 10 млн яка дають 99, 99 вірогідність на відповідну хворобу.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар: