Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине закрывает заведения сети на карантин, но продолжит принимать заказы через доставку или McDrive. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"МакДональдз в Украине закрывает свои двери на период карантина. Наши и без того строгие стандарты качества и безопасности мы усилили дополнительными мерами, чтобы вы могли продолжать заказывать через доставку или МакДрайв", - говорится в сообщении.

В украинском McDonald's не сообщают, как долго будет действовать режим карантина.

Напомним, из-за угрозы коронавируса с 17 марта временно закрываются рестораны быстрого питания McDonald's в США.