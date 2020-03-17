McDonald's в Украине закрывается на карантин [ Редактировать ]
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине закрывает заведения сети на карантин, но продолжит принимать заказы через доставку или McDrive. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"МакДональдз в Украине закрывает свои двери на период карантина. Наши и без того строгие стандарты качества и безопасности мы усилили дополнительными мерами, чтобы вы могли продолжать заказывать через доставку или МакДрайв", - говорится в сообщении.
В украинском McDonald's не сообщают, как долго будет действовать режим карантина.
Напомним, из-за угрозы коронавируса с 17 марта временно закрываются рестораны быстрого питания McDonald's в США.
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