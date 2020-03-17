МЗС координує евакуацію українців на Батьківщину [ Редактировать ]
3644 українці за кордоном зареєструвалися у посольствах України й попросили повернути їх додому, - повідомив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.
Українців, які через обмежувальні заходи на кордонах застрягли на Шрі-Ланці, зможуть повернутися додому 18, 20 і 21 березня - для цього будуть організовані три спеціальні авіарейси. Усі пов'язані з евакуацією питання координуватиме український консул, - про це повідомили у МЗС України.
І сьогодні ж в Україну прибули шість літаків з українськими туристами з Єгипту - п'ять із них приземлилися у Борисполі, один у Львові. Загалом, на Батьківщину повернулися півтори тисячі українців.
У пунктах пропуску на кордоні з Польщею почали працювати додаткові автобуси - вони повертають людей додому. Організаційні питання допомагають вирішувати консули.
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