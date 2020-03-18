Дніпровські рятувальники обробили автотранспорт, яким перевозили людей з-за кордону [ Редактировать ]
Дніпровські рятувальники обробили автотранспорт, яким перевозили людей з-за кордону. Група хімічного та біологічного захисту продезинфікувала автобуси всерЕдині та ззовні. Йдеться про транспорт, яким доправляли людей на обсервацію.
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