В лікарні Дніпра борються за життя поранених на Донбасі військовослужбовців

На позиції в районі Донецького аеропорту в автомобіль ЗСУ влучили дві протитанкові ракети - в кабіні знаходилося четверо бійців, один з них загинув на місці, ще трьох госпіталізували