Орієнтовна вартість квитка - 700 гривень за другий клас, та тисяча за перший

Для вивезення українців із Польщі відзавтра "Укрзалізниця" розпочинає спеціальні залізничні рейси за маршрутом Перемишль-Львів-Київ. Про це на свої сторінці у Фейсбуці повідомив український посол Андрій Дещиця.

Поки що йдеться про чотири такі поїзди, "евакуація" триватиме лише 20 березня. Придбати квиток можна буде на сайті "Укрзалізниці", про відкриття онлайн-продажу МЗС повідомить пізніше.

Орієнтовна вартість квитка - 700 гривень за другий клас, та тисяча за перший.