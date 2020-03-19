"Укрзалізниця" евакуюватиме українців із Польщі [ Редактировать ]
Для вивезення українців із Польщі відзавтра "Укрзалізниця" розпочинає спеціальні залізничні рейси за маршрутом Перемишль-Львів-Київ. Про це на свої сторінці у Фейсбуці повідомив український посол Андрій Дещиця.
Поки що йдеться про чотири такі поїзди, "евакуація" триватиме лише 20 березня. Придбати квиток можна буде на сайті "Укрзалізниці", про відкриття онлайн-продажу МЗС повідомить пізніше.
Орієнтовна вартість квитка - 700 гривень за другий клас, та тисяча за перший.
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