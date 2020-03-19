Найбільше хворих, як і раніше, у Чернівецькій області - їх десятеро

До 16 зросла кількість хворих на короновірус в Україні. Про це напередодні ввечері повідомили у Центрі громадського здоров'я України. Нові випадки зараження зафіксували в Київській та Донецькій областях.

Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, вірус виявили у 52-річного маріупольця, який повернувся із Єгипту. Лікарі надають йому допомогу. Наглядають і за людьми, які контактували з ним.

Найбільше хворих, як і раніше, у Чернівецькій області - їх десятеро. Решта інфікованих - у столиці та Київській, Житомирській і Донецькій областях.