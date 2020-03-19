В Україні зафіксували ще два випадки зараження коронавірусом [ Редактировать ]
До 16 зросла кількість хворих на короновірус в Україні. Про це напередодні ввечері повідомили у Центрі громадського здоров'я України. Нові випадки зараження зафіксували в Київській та Донецькій областях.
Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, вірус виявили у 52-річного маріупольця, який повернувся із Єгипту. Лікарі надають йому допомогу. Наглядають і за людьми, які контактували з ним.
Найбільше хворих, як і раніше, у Чернівецькій області - їх десятеро. Решта інфікованих - у столиці та Київській, Житомирській і Донецькій областях.
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