В Греции запретили собираться компаниями больше 10 человек [ Редактировать ]
С четверга, 19 марта, в Греции запрещено собираться в публичных местах компаниями более десяти человек. Об этом сообщил министр по урегулированию кризисов Никос Хардалиас, передает Reuters.
Нарушители будут оштрафованы на 1000 евро. На такой шаг власти страны пошли для предотвращения распространения коронавируса.
Власти призвали население по возможности находится вне дома как можно меньше времени. Выходить на улицу рекомендуется лишь в самой крайней необходимости. Населенные пункты в Греции контролирует полиция, которая св помощью громкоговорителей, призывает людей идти домой.
Со среды правительство распорядилось на срок не менее 10 дней закрыть все торговые сети, кроме аптек, супермаркетов и заправок. Греция также закрыла свои границы , въезд в страну разрешен только гражданам Евросоюза.
В среду, 18 марта, Греция сообщила о 31 новом подтвержденных случае коронавируса. Таким образом число инфицированных возросло до 418-ти, пять человек скончались.
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