В Италии еще одна украинка умерла от коронавируса - СМИ [ Редактировать ]
В четверг, 19 марта, в Италии, в городе Бергамо, умерла украинка, родом из Львовской области. Об этом сообщает глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, передают украинские СМИ.
Сообщают наши соотечественники, что 19 марта, в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области. Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии.
Официального подтверждения этому пока нет.
Всего в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также в Украине зафиксировали три смерти от covid-19. Также появилась информация
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