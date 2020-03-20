В четверг, 19 марта, в Италии, в городе Бергамо, умерла украинка, родом из Львовской области. Об этом сообщает глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, передают украинские СМИ.

Сообщают наши соотечественники, что 19 марта, в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области. Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии.

Официального подтверждения этому пока нет.

Всего в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также в Украине зафиксировали три смерти от covid-19. Также появилась информация