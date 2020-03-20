Європа випередила Китай за кількістю інфікованих коронавірусом [ Редактировать ]
Європа випередила Китай за кількістю інфікованих на коронавірус. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, у Старому світі заразилися майже 83 тисячі людей, тоді як у КНР за весь період трохи більше 80.
Ще один невтішний рекорд поставила Італія напередодні. Країна обігнала Китай за кількістю жертв 3.402 особи, це на півтори сотні більше ніж у КНР. Серед померлих в Італії ще одна українка, яка проживала в провінції Бергамо. Загострюється ситуація в Іспанії. Жертв понад тисячу.
Країна на третьому місці за кількістю інфікованих у світі. На четвертому Іран, замикає п'ятірку Німеччина.
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