Європа випередила Китай за кількістю інфікованих на коронавірус. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, у Старому світі заразилися майже 83 тисячі людей, тоді як у КНР за весь період трохи більше 80.

Ще один невтішний рекорд поставила Італія напередодні. Країна обігнала Китай за кількістю жертв 3.402 особи, це на півтори сотні більше ніж у КНР. Серед померлих в Італії ще одна українка, яка проживала в провінції Бергамо. Загострюється ситуація в Іспанії. Жертв понад тисячу.

Країна на третьому місці за кількістю інфікованих у світі. На четвертому Іран, замикає п'ятірку Німеччина.