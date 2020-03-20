В Великобритании коронавирус за сутки убил 33 человека [ Редактировать ]
В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерло 33 человека. Общее число жертв эпидемии выросло до 177. По состоянию на утро пятницы у 3 983 человек получен положительный результат на вирус COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения.
В пятницу, 20 марта, премьер-министр Борис Джонсон распорядился закрыть пабы, рестораны, спортивные залы, ночные клубы и другие подобные заведения.
Власти Соединенного Королевства озабочены не только сдерживанием распространения инфекции, но и сохранением социальной стабильности. Министр финансов Риши Сунак заявил, что правительство берет на себя обязательство помочь людям, лишившимся работы.
Работники, которые числятся в штате, но вынуждены из-за карантина сидеть дома в неоплачиваемом отпуске, получат от правительства разовые выплаты в размере 80% от оклада.
Вместе с тем власти разрешит компаниям в течение следующих трех месяцев не платить налог на добавленную стоимость. Эта сумма оценивается в 30 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 1,5% ВВП. Отложенный налог придется вернуть казне до конца марта 2021 года.
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