В п’ятницю, 20 березня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький розпопів про важливість карантину в Україні та коли у вільному доступі в атеках з'являться медичні маски та антисептики.

Ви ж, напевно, бачите - дуже багато наших людей просто ігнорують правила карантину. Люди ходять навіть на пікніки. Як на це буде реагувати влада? Та чи не спровокує це більш жорсткі рішення включно із запровадженням надзвичайного стану?

Сьогодні в Києві вже введений стан надзвичайної ситуації. Що стосується відношення людей, я думаю, що просто ми ще не побачили, яка біда може йти разом із цим вірусом. І люди ставляться до цього безпечно. Ми з колегами в Комітеті і міжфракційно робочі групи підтримали пропозицію МВС тимчасово ввести адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення самоізоляції та зараженн людей. Коли буде виписаний перший штраф, то я думаю, що люди будуть серйозніше ставитись до цього.

І досі в нас велика проблема з медичними масками та засобами для дезінфекції - у більшості аптек нічого немає. Коли це зміниться?

Кожного дня працюють на повну потужність українське виробництво. На днях буде літак із Китаю, який привезе груз із тестами для лабораторних досліджень і засобами захисту. Ситуація виправляється. Наскільки я чув головного санітарного лікаря, найближчими днями ця проблема буде зменшуватись, але ажіотаж і попит на жаль він має свої наслідки.

Поки що в нас небагато підтверджених випадків коронавірусу. Однак дуже багато розмов про те, що насправді масштаби поширення хвороби значно більші і це буде видно, якщо проводити більше досліджень. Тож одразу два питання - чи збільшиться кількість перевірок на коронавірус та чому досі перевіряли так мало?

Україна нічого не вигадує. Україна все робить за настановами ВОЗ, яка має точну інформацію від країн, де це відбувається. ВОЗ - є головною організацією світу, яка контролює і стежить за поширенням коронавірусом, і це організація, яка оголосила пандемію. На сьогоднішній день, тестування людей без ознак хвороби не має сенсу. Тести теж є. Вони є в незначній кількості, але вони є і тестування проводяться. Буде більше тестів - це не означає, що всім, хто не має ознак необхідно проходити тестування... Я не знаю ні одну країну в світі, де б тестування відбувалось би для всього населення.