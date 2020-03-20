В п’ятницю, 20 березня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про економіку України на період та після карантину.

Представники МОЗу вже кажуть, що карантин не закінчиться в квітні. Тож економічна активність в країні ще зменшиться. Чи вже розробляються у парламенті додаткові заходи на допомогу бізнесу та працівникам? Якщо так, то які саме?

Дійсно, ви правильно говорите, сьогодні в Верховній Раді разом із Кабміном розробляється ще новий пакет законів. Це вже наступний крок для підтримки вітчизняного бізнеса. Ми не маємо таких фінансових можливостей, як наші закордонні партнери, такі як США, які виділяють на підтримку економіки 1,2 трильйони долларів, або Франція, яка виділяє 300 мільярдів.

Ми не маємо можливості, водночас ми робимо все можливе, що можна зробити цьому напрямі. Підтримати треба не тільки бізнес, а й соціально незахищені верстви населення.

Ще до кризи з коронавірусом державний бюджет не виконувався за доходами. Що зараз із бюджетом? Та за рахунок яких джерел будуть забезпечуватися фінансово всі ті екстрені рішення, які ухвалюються?

У зв'язку із відмінністю курсу, кий був закладений у бюджет і реальним курсом, що у нас був, ми недовиконуємо бюджет по митниці. Також є невелике недовиконання з боку Державної податкової служби. І це вже результат тієї кризи, яка настала сьогодні. Тому досить складно забезпечити виконання бюджету в тих обсягах, який був.

Тут є два виходи: скорочувати усі витрати, програми, які напевно сьогодні не на часі, а з іншого боку ми розраховуємо на підтримку наших іноземних партнерів і той самий МВФ, він виділив близько трильйона доларів країнам на підтримку їх економіки, частину якого ми розраховуємо отримати від цієї організації.