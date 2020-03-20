В п’ятницю, 20 березня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", представник Міністерства соціальної политики - заступник міністра Віталій Музиченко розповів про те, як можна допомогти найбільш незахищеним українцям в умовах карантину.

Чи вистачить у держави коштів для вчасного проведення соціальних виплат у такій складній ситуації? І чи не буде затримок з пенсіями та іншими виплатами?

Якщо аналізувати і дивитись законодавство, то на сьогоднішній день, соціальні виплати є захищені статтею витрат бюджету. І в даному випадку ми говоримо про те, що проводиться аналіз додаткої частини державного бюджету, з метою того, щоб забезпечити вчасну виплату всіх соціальних зобов'язань держави навіть за рахунок того, що можливо будуть припинені і призупинені певні видатки розвитку або капітальні.

Чи вистачає коштів для оплати лікарняних у нових обставинах? Якщо матимемо спалах захворювання, то потрібне буде й додаткове фінансування, й готовність захистити людей від сваволі работодавців, якщо така буде. Що робить уряд з цього питання?

На сьогоднішній дннь виплата лікарняних здійснюється власне із двох джерел. Перші 5 днів, коли людина потрапляє у таку ситуацію - виплачується роботодавцем, наступний час лікарняного виплачується за рахунок фонду соціального страхування. Ми, розуміючи таку ситуацію, провели маштабний аналіз закладенних видатків і можемо констатувати, що на 2020 рік передбачено майже 17 млрд грн для виплати власне із фонду соцііального страхування в якості лікарняних і це видатки, які майже на 13% більше, ніж у минулому році.

Що робити людям, яких роботодавці відправляють у неоплачувану відпустку або звільняють через карантин? Як держава може їх захистити? Та чи є способи у самих цих людей захистити свої права?

В даному випадку ми говоримо, що якщо дійсно впровадженн карантинних заходів впливає на робочі процеси , то має бути оформлений простій на виробництві і за громадянами, які є працівниками, має забезпечуватись виплата середнього заробітку за попередній період.

Питання про субсидії. Чи отримають субсидії всі, хто їх потребує, навіть якщо не зможе в нових обставинах сплачувати рахунки? Та чи достатньо грошей у держави на субсидії?

Міністерство вже працювало Міністерством фінансів та Міністерством економіки. Ми запропонували варіант знаходження відповідного ресурсу для того, щоб ми достатньо швидко відреагували на потреби тих громадян, які будуть втрачати роботу і реєструватись у центрах зайнятості. Щоб ми їх могли підтримувати.

Зараз є дещо така істерія із необхідністю оплатити комунальні послуги, особливо це стосується осіб похилого віку. Ми закликаємо на сьогоднішній день поберегти своє здоров'я і уникати черг. Комуналка зачекає, точно зачекає. Відповідні зміни до законодавства внесено, жодних штрафів, пені, відкючення комунпослуг не може бути.