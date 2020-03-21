Одна людина на 10 квадратних метрів. Міський голова Києва запровадив нові обмеження для продуктових магазинів та аптек. А в автобус із понеділка - за перепусткою.

У столиці повністю зупинять рух громадського транспорту. За словами Віталія Кличка, для особистих авто обмежень поки що немає.

Громадський транспорт курсуватиме лише за спеціальними маршрутами - тільки для медиків, рятувальників, правоохоронців, комунальників, людей, які працюють у продуктових магазинах та аптеках. А також для співробітників стратегічних підприємств.

Віталій Кличко, київський міський голова: