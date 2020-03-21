"Залишатися вдома - означає залишатися вдома": Віталій Кличко анонсував нові правила карантину [ Редактировать ]
Одна людина на 10 квадратних метрів. Міський голова Києва запровадив нові обмеження для продуктових магазинів та аптек. А в автобус із понеділка - за перепусткою.
У столиці повністю зупинять рух громадського транспорту. За словами Віталія Кличка, для особистих авто обмежень поки що немає.
Громадський транспорт курсуватиме лише за спеціальними маршрутами - тільки для медиків, рятувальників, правоохоронців, комунальників, людей, які працюють у продуктових магазинах та аптеках. А також для співробітників стратегічних підприємств.
Віталій Кличко, київський міський голова:
Для таких перевезень розроблено маршрути для громадського транспорту, схеми яких буде опубліковано вже сьогодні. Їздити у транспорті вони зможуть тільки за наявності спеціальної перепустки, хочу продемонструвати, і такі перепустки ми зараз передаємо на всі необхідні підприємства. Я звертаюсь до киян: заклики залишатись вдома - означає залишатись вдома.
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