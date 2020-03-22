Допомога медикам: намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло закликав підтримати лікарів [ Редактировать ]
Допомогу медикам пропонують і в Українській православній церкві. Так, в Одеській єпархії на час пандемії коронавірусу вирішили надати готель для лікарів, які живуть за межами міста. Працівники медзакладів зможуть поселитися на території чотирьох монастирів. Їм уже приготували двомісні та чотиримісні номери з усіма зручностями. Таке ж запроваджують і в Києво-Печерській лаврі. В обителі житимуть медики, які не можуть дістатися на роботу через проблеми з громадським транспортом. Також священство УПЦ закликало власників міських готелів та хостелів приєднатися до ініціативи, а водіїв - допомогти з перевезенням лікарів на роботу і додому.
Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:
Я обращаюсь ко всем с просьбой: давайте все вместе поможем нашим врачам, сегодня ты его подвезешь, а может быть завтра он тебе спасет жизнь. Христос сказал: "Если попросят верхнюю одежду - дайте рубашку". Мы отдаем все что есть, в особенности, сейчас сиротам, детским домам, как нам приходится, кто к нам приходит, и кушать. Государство тогда сильное, когда люди все вместе, когда люди не делятся на своих и чужих.
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