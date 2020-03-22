Допомогу медикам пропонують і в Українській православній церкві. Так, в Одеській єпархії на час пандемії коронавірусу вирішили надати готель для лікарів, які живуть за межами міста. Працівники медзакладів зможуть поселитися на території чотирьох монастирів. Їм уже приготували двомісні та чотиримісні номери з усіма зручностями. Таке ж запроваджують і в Києво-Печерській лаврі. В обителі житимуть медики, які не можуть дістатися на роботу через проблеми з громадським транспортом. Також священство УПЦ закликало власників міських готелів та хостелів приєднатися до ініціативи, а водіїв - допомогти з перевезенням лікарів на роботу і додому.

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври: