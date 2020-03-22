В Україні - 47 хворих на Covid-19. Це дані Центру громадського здоров'я України станом на кінець суботи. Найбільше заражених на Буковині - 25. Далі йде столиця - тут семеро інфікованих.

Випадки захворювання зафіксовані також у Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Дніпропетровській, Львівській, Тернопільській областях. За весь час зареєстровано три смерті від коронавірусу. Один пацієнт одужав.