Коронавірус в Україні: найсвіжіші новини [ Редактировать ]
В Україні - 47 хворих на Covid-19. Це дані Центру громадського здоров'я України станом на кінець суботи. Найбільше заражених на Буковині - 25. Далі йде столиця - тут семеро інфікованих.
Випадки захворювання зафіксовані також у Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Дніпропетровській, Львівській, Тернопільській областях. За весь час зареєстровано три смерті від коронавірусу. Один пацієнт одужав.
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