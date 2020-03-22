Ізраїль запровадив цілковитий домашній карантин для своїх громадян. Тепер заборонено залишати помешкання без поважної причини. На порушників чекають великі штрафи.

У країні зупинилися майже всі підприємства, безробіття досягло рекордного рівня за всю історію держави. Докладніше розкаже Антон Готліб.

Дії уряду вже отримали назву "політика коронавіруса". Обмеження посилюють із кожним днем. Від сьогоднішнього ранку в Ізраїлі запровадили цілковитий домашній карантин. Тепер є тільки три поважні причини залишити помешкання - закУпи продуктів, прогулянки поодинці і робота, якщо підприємство функціонує. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив зі зверненням до нації.

Беньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Складні часи вимагають складних рішень. Днями я попросив вас дослухатися рекомендацій міністерства охорони здоров'я і залишатися вдома. Це дає результати, але вони недостатні. Сьогодні я оголошую наступний етап війни з коронавірусом. Тепер це вже не прохання, не рекомендація, а указ, обов'язковий до виконання, і за його дотриманням стежитимуть правоохоронні органи. Знаю, це нелегко, та прошу вашої співпраці. Мета вказівок - щоб якомога менше людей заражалися і заражали інших.

Олена - працівниця великої міжнародної компанії. У її компетенції - перевірки програмного забезпечення. Тиждень тому її перевели на віддалену роботу - видали необхідне обладнання. Удома довелося організувати кабінет у кімнаті старшого сина.

Олена Боярська, працівниця міжнародної компанії:

Невозможно останавливаться, у нас есть графики, версии, вещи, которые пока не хотят зависеть от коронавируса. Поэтому сюда переехали приборы, которые я тестирую, при помощи которых я тестирую, компьютер, интернет, телефон. Все, что нужно для успешной работы. Но так повезло не всем. У меня пока есть стабильная работа и, предполагается, что будет зарплата. Далеко не все семьи наших знакомых сейчас в такой ситуации.

Майже вся економіка країни завмерла, крім підприємств життєзабезпечення і безперервного циклу, але і там суцільні скорочення. Безробіття - найвище за всю історію країни - уже 17 відсотків і зростає далі. Людей звільняють сотнями тисяч. У палестинській автономії ще гірше. Там все було орієнтовано на Ізраїль, та кордон закрито. Немає соцзабезпечення і виплат із безробіття.

У секторі Гази зафіксовані кілька випадків зараження коронавірусом. Це дуже погані новини, враховуючи, що Газа - одна з найбільш густонаселених територій планети. Якщо станеться спалах, то впоратися з ним буде неможливо - там майже не надають медичної допомоги. Хамас уже почав погрожувати Ізраїлю ракетними обстрілами. В обмін на тишу терористи вимагають допомоги в боротьбі з епідемією.

Армія мобілізувала на службу близько трьох тисяч резервістів для допомоги медикам. Вони опікуються дезінфекцією і доправленням необхідного в лікарні. Епідемія розвивається і далі близько ста хворих, приблизно 300 виявлено за останню добу. Одна людина померла.